Die Logistikbranche warnt vor einem Kollaps der Lkw-Transporte, weil teures Gas auch die Produktion des wichtigen Diesel-Abgasreinigers AdBlue beeinträchtigt. Auch südbadische Transportunternehmen sind in Sorge. Zwar musste noch kein Lastwagen stehen bleiben. Allerdings gibt es Berichte über erste Lieferengpässe. So hat die Freiburger Extrol Mineralöle Schulz GmbH schon Schwierigkeiten, ihre Kundschaft zu bedienen, so Geschäftsführer Christian Schulz.