Malteser Hilfsdienst Freiburg: Mehrere Fahrzeuge brennen

Beim Malteser Hilfsdienst Freiburg standen am Dienstagmorgen Fahrzeuge in Flammen. Dabei hätte es noch viel schlimmer kommen können. Jetzt wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Beim Malteser Hilfsdienst in Freiburg haben am frühen Dienstagmorgen mehrere Fahrzeuge gebrannt. Es waren unter anderem Wagen zum Krankentransport. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen, wie die Beamten auf SWR-Anfrage mitteilen. Der 55-jährige Mann wurde in unmittelbarer Nähe zum Brand entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit vor Ort.

Ein Anrufer meldete am frühen Dienstagmorgen der Integrierten Leitstelle, dass auf dem Parkplatz des Malteser Hilfsdienstes in Freiburg Fahrzeuge brennen. Als die Feuerwehr eintraf, standen vier Wagen des Hilfsdienstes in Flammen.