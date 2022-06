Gefährliche Flucht einer jungen Syrerin endet im Ortenaukreis

Am Weltflüchtlingstag wird der Menschen gedacht, die an den EU-Außengrenzen sterben - etwa im Mittelmeer. Eine junge Frau aus Syrien hat das miterlebt. Heute wohnt sie mit ihrer Familie in Nordrach im Ortenaukreis.

Ola Koulagha kommt aus Latakia, einer Stadt an der syrischen Mittelmeerküste. Früher, so sagt sie, sei sie eine gute Schwimmerin gewesen und habe das Meer immer geliebt. Wenn sie heute an das Meer denke, dann sei das anders:

"Ich sehe immer die Kinder, die weinen. Die Kinder waren mit uns auf dem Schiff. Aber leider sind sie jetzt tot. Ich sehe Kinder, die mit mir sprechen und sagen: Warum sind wir tot und du lebst noch? Warum?"

Ein Kampf ums Überleben

Ola Koulagha ist im Sommer 2015 vor der libyschen Küste an Bord eines Schiffes gegangen. In ihrer Heimat Syrien ist Krieg. Schlepper sollen sie und ihren Mann mit hunderten anderen Menschen nach Italien bringen. Doch schon nach wenigen Stunden gerät das Boot in Seenot und unzählige Flüchtende stürzen in die Fluten. Es gibt keine Rettungswesten, kaum jemand kann schwimmen. Ein Kampf ums Überleben beginnt. Hände greifen nach Ola Koulagha, ziehen sie unter Wasser.

"Ich konnte gar nicht mehr atmen. Wenn ich noch kurz unter Wasser geblieben wäre, dann wäre ich auch gestorben. Ich habe in einen Arm gebissen und er hat mich frei gelassen. Dann bin ich nach oben, habe viel Luft geatmet und dann habe ich gesucht nach meinem Mann", berichtet sie.

Fluchtgeschichten werden selten berichtet

Die dramatischen Stunden, bis Ola Koulagha und ihr Mann Mohammed endlich von Rettern entdeckt werden, hat die junge Syrerin zusammen mit einer Studentin in einem Buch festgehalten.

Ola möchte ihre Geschichte bekannt machen - auch um andere zu warnen. Viele andere Geflüchtete würden nur sehr zögerlich über ihre Fluchtgeschichten sprechen. Das sagt Gabriella Balassa, Beauftragte für Flucht und Migration im Kirchenbezirk Ortenau der evangelischen Landeskirche.

Trauma sitz bei vielen tief

"Ich kenne einen jungen Mann aus Gambia, der hat seinen Vater verloren. Er hat mir das erzählt. Er brauchte danach zwei Jahre Therapie. Er konnte nicht mehr in Sätzen in seiner Muttersprache sprechen." Es sei eben ein sehr traumatisches Erlebnis auf der Flucht jemanden zu verlieren.

48.000 Menschen, so beziffert Balassa die Zahl der Toten mit Verweis auf eine niederländische Organisation, die die Fälle dokumentiert hat.

Die Listen der Toten sind lang

Erstmals ist am Weltflüchtlingstag in diesem Jahr in Kehl mit der Aktion "Beim Namen nennen" der Toten gedacht worden. Die Initiative komme ursprünglich aus der Schweiz, so Gabriella Balasasa. Dabei werden jeweils die Namen tausender Verstorbener verlesen und auf kleine Namensschilder geschrieben.

In Kehl werden am Weltflüchtlingstag die Namen von Verstorbenen verlesen. privat

"Wir protestieren damit auch gegen die Politik der europäischen Union. Einerseits haben wir die Menschenrechtskonvention, die Geflüchteten Menschenrechte garantiert. Andererseits finden an den EU-Außengrenzen Push-backs statt. Das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen wirklich einen Paradigmenwechsel in der Politik."

"Brauchen für alle gleiche Rechte"

Sogenannte Push-backs sind staatliche Maßnahmen, bei denen Geflüchtete nach einem Grenzübertritt zurückgeschoben werden. Immer wieder gibt es entsprechende Berichte von den EU-Außengrenzen.

Auch hier bei uns fordert Balassa einen anderen Umgang mit geflüchteten Menschen aus dem globalen Süden - wie es jetzt bei ukrainischen Kriegsflüchtlingen der Fall ist.

"Die geflüchteten aus der Ukraine dürfen gleich arbeiten, sie dürfen gleich Sprachkurse benutzen. Das sind die richtigen Weichen. Aber das bräuchten wir für alle. Es kann einfach nicht sein, dass wir Geflüchtete erster Klasse, zweiter Klasse oder dritter Klasse haben."