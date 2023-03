per Mail teilen

Am Donnerstagmittag ist in Donaueschingen eine Leiche gefunden worden. Bei dem Mann könnte es sich um den seit Wochen vermissten Vater eines Fußballprofis handeln.

Rettungskräfte haben am Donnerstagmittag eine männliche Leiche aus dem Fluss Brigach in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) geborgen, bestätigt das Polizeipräsidium Konstanz. Passanten hatten eine Person im Wasser entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Es besteht laut Polizei die Möglichkeit, dass es sich bei dem Mann um den vermissten Vater eines Fußballprofis aus Villingen-Schwenningen handeln könnte. Es seien entsprechende Ausweisdokumente gefunden worden, auch die Kleidung des Mannes passe. Anhaltspunkte für einen gewaltsamen Tod gebe es nicht.

Ermittlungen zur Todesursache

Der Leichnam wurde in die Rechtsmedizin gebracht. Dort sollen am Freitag die Todesursache sowie die Identität ermittelt werden. Die Familie des vermissten Vaters sei über die aktuellen Entwicklungen informiert worden, sagte Polizeisprecher Jörg Kluge. Seit dem 23. Dezember 2022 ist der Mann spurlos verschwunden. Trotz etlicher Suchaktionen wurde er nicht gefunden.

Großaufgebot an Rettungskräften in Donaueschingen

Am Siedlersteg, in der Nähe des Donaueschinger Bahnhofs, war nach dem Leichenfund ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort. Die Feuerwehr hatte einen Sichtschutz aufgebaut, um die Untersuchungen vor den Blicken der Passanten zu schützen. Auf der anderen Seite des Brigach-Ufers staute sich der Verkehr, weil die Straße mit Einsatzfahrzeugen zugeparkt war.