Die Polizei sucht nach zwei jungen Männern, die in Kenzingen (Kreis Emmendingen) einen Hund in die Elz geworfen haben sollen. Der sieben Jahre alte Mischling war am Montagabend mit seinem Herrchen auf einer Brücke über dem Fluss unterwegs gewesen, als die beiden Männer ihn packten. Sie rissen dem Mann die Leine aus der Hand, nahmen den Vierbeiner und warfen ihn über das Brückengeländer. Der Hundehalter habe ihn retten wollen, sich dabei aber leicht verletzt, so die Polizei. 20 bis 25 Minuten sei der Hund im Wasser getrieben, bis die Feuerwehr ihn leicht unterkühlt retten konnte. Die Hintergründe sind noch unklar.