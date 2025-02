per Mail teilen

Freiburg hat nicht nur Sonne, Wein und gutes Essen – sondern auch einen Männer-Mangel. 47,7 Prozent der Freiburger sind männlich - landesweiter Tiefstwert. Doch wie kommt's?

Freiburg ist in vielen inoffiziellen Rankings landesweit auf Platz eins: schönste Stadt, sonnigste Stadt oder Stadt mit dem sympathischsten Fußballverein. Nun hat das Landesamt für Statistik ganz offiziell einen Titel hinzugefügt. Freiburg ist Frauenhochburg Nummer eins im Land.

Gleichzeitig ist Freiburg die Stadt mit den wenigsten männlichen Bewohnern in Baden-Württemberg. Nur Baden-Baden teilt sich in dieser Statistik den letzten Platz mit Freiburg: Auch dort sind gerade einmal 47,7 Prozent der Bevölkerung männlich. Karlsruhe hingegen hat mit knapp 51 Prozent den höchsten Männeranteil.

In Baden-Württemberg leben weniger Männer als Frauen

Für ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis fehlen in Baden-Württemberg rund 84.000 Männer. Von den rund 11,24 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sind laut Statistischem Landesamt 49,6 Prozent Männer.

Auch bei den kleineren Gemeinden konnte das Amt eine absolute Frauenhochburg ausfindig machen: Untermarchtal im Alb-Donau-Kreis. In dem schwäbischen Dorf leben rund 900 Menschen, davon sind rund 60 Prozent Frauen - Rekordwert!

Zuwanderung hat keinen Einfluss auf Geschlechterverhältnis

Anders als oft vermutet, spielt die Zuwanderung für das Geschlechterverhältnis keine Rolle. In den vergangenen Jahrzehnten sind laut Statistischem Landesamt genauso viele Frauen wie Männer nach Baden-Württemberg gezogen.

Höhere Lebenserwartung der Frauen als Hauptgrund

Zwar werden in Baden-Württemberg mehr Jungen als Mädchen geboren – auf 1.055 Jungen kommen 1.000 Mädchen. Doch Frauen leben im Schnitt länger. Ein neugeborenes Mädchen in Baden-Württemberg kann sich auf rund 84 Lebensjahre freuen, während Jungs im Durchschnitt nur auf knapp 80 Jahre kommen. Vier Jahre Unterschied – das macht sich in der Statistik zum Geschlechterverhältnis bemerkbar.

Damit bleibt die höhere Lebenserwartung der Frauen der entscheidende Faktor für den "Männer-Mangel" in Städten wie Freiburg und Baden-Baden.