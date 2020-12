Im Zusammenhang mit steigenden Corona-Infektionszahlen hat Frankreichs Präsident Macron vor generellen Grenzschließungen gewarnt. Sie seien nicht der richtige Weg, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, so Macron. Man dürfe nicht den Fehler vom März wiederholen. Darüber habe er auch schon mit Bundeskanzlerin Merkel gesprochen. In dieser Woche beginnt auch im Elsass wieder die Schule. Für Menschen ab elf Jahren gilt nun eine Maskenpflicht in Frankreich.