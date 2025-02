Mit Macron und Militärparade: Colmar erinnert an die Befreiung vor 80 Jahren

per Mail teilen

Militärparade und Kranzniederlegung: In Colmar ist der Befreiung von der deutschen Besatzung vor 80 Jahren gedacht worden. Mit dabei war auch Frankreichs Präsident Macron.

Es war die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs auf französischem Boden: 80 Jahre nach der Befreiung Colmars von der deutschen Besatzung durch die Alliierten hat die elsässische Stadt an den 2. Februar 1945 mit einer Gedenkfeier erinnert. Auch der französische Staatschef Emmanuel Macron war anwesend.

600 Soldaten bei Gedenkfeier

An der Zeremonie mit Militärparade und Kranzniederlegung durch Macron nahmen rund 300 französische und 300 amerikanische Soldaten teil. Die Feier fand ohne Rede des Staatschefs statt.

Macron bereits bei Gedenkfeier in Straßburg

Die Befreiung von Colmar bildete die letzte Etappe des Elsass-Feldzugs, der zwischen November 1944 und Februar 1945 stattfand. Vor wenigen Monaten nahm Macron bereits an den Gedenkfeiern in Straßburg teil, das am 23. November 1944 befreit worden war.