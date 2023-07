Im Landkreis Waldshut zieht es immer mehr schwangere Frauen zur Entbindung in die Schweiz. Für das Hochrheinklinikum in Waldshut ist das bitter, denn sie haben sowohl die Kapazität wie auch die Möglichkeiten für individuelle Geburtswünsche. Andrea Worthmann hat sich in beiden Kliniken umgehört und auch mit Frauen über ihre Erfahrungen gesprochen.