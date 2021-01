Abstand, Masken und Trennwände gehören inzwischen zu unserem Alltag, sind aber nicht wirklich alltagstauglich. Ein Unternehmen aus dem Elsass hat nun einen Luftvorhang gegen Viren entwickelt.

Wie der Luftvorhang funktioniert, lässt sich am einfachsten mithilfe einer Nebelmaschine demonstrieren. Das neu entwickelte Gerät erzeugt eine Art Scheibe aus Luft. "Wir erzeugen einen Luftschleier, mit einem starken Sog nach unten, der dafür sorgt, dass alles direkt in eine Filteranlage abgeleitet wird", so Olivier Maeder, der Geschäftsführer aus Soultz (Département Haut-Rhin), zur Funktionsweise seiner Erfindung, "bei der Person gegenüber kommt nichts an."

Ziel ist es eine Unterhaltung zu ermöglichen ohne Scheibe und ohne Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Bevor die Masken aber wirklich fallen können, muss das Gerät noch zertifiziert werden. Das Unternehmen hat es während des Lockdowns entwickelt. Es ist zu 100 Prozent "Made in Elsass“, so Maeder. Einige Einzelteile werden mithilfe von 3D-Druckern im Unternehmen selbst hergestellt. Rund 8.000 Euro kostet so ein Apparat, der zukünftig in Seniorenheimen zum Einsatz kommen soll, oder auch in Empfangsbereichen von Unternehmen und Praxen.