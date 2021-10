Luftrettung wird geübt

per Mail teilen

Der Rettungshubschrauber Christoph 54 und seine Crew trainieren die Verwendung der Rettungswinde. Die Winde wird zur Bergung Verletzter aus unwegsamem Gelände benötigt. Ein solcher Rettungseinsatz erfordert Teamarbeit mit höchster Präzision. Daher werden die Besatzungen zweimal jährlich umfangreich geschult. Denn im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Am Donnerstag wird bis 17 Uhr östlich von Freiburg Richtung St. Peter geübt, Freitag und Samstag am Kandel bei Waldkirch. Mit dabei: Die Bergwachten Schwarzwald und Württemberg, von denen immer jemand bei einem Windeneinsatz zusätzlich mit an Bord genommen wird.