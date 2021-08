Der Karlsruher Künstler Markus Lüpertz ist einer der bekanntesten Gegenwartskünstler. Der "Malerfürst" feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag. Mit seiner aktuellen Kombilösung-Kunst für die Karlsruher U-Bahn eckt Lüpertz an.

Markus Lüpertz hat für sein Karlsruher U-Bahn-Kunstprojekt "Genesis - Sieben Tage des Herrn" eine neue Produktionsstätte gefunden. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit der Karlsruher Majolika fertigt nun die Keramik Manufaktur in Zell am Harmersbach die Lüpertz-Tafeln. Der Wechsel sei wegen fehlender organisatorischer und personeller Ressourcen auf Wunsch der Karlsruher Manufaktur nötig geworden, so der Verein "Karlsruhe Kunst Erfahren", der das Projekt fördert und organisiert.

Das Thema der geplanten 14 tönernen Kunstwerke lautet "Die Schöpfung". Sie sollen sieben unterirdische Karlsruher U-Bahn-Stationen in eine Kunst-Kathedrale verwandeln - entsprechend der sieben Schöpfungstage. Kosten: rund eine Million Euro - die hauptsächlich durch Spenden aufgebracht werden. Das Projekt einer privaten Initiative ist nicht unumstritten, unter anderem weil es im Vorfeld keine öffentliche Ausschreibung gegeben hatte.

Kirchenkunst in Keramik für IT-Metropole nicht unumstritten

"Keramische Kirchenkunst" passe nicht in eine IT-Metropole, so etwa ZKM-Chef Peter Weibel. Die Entstehung von "Genesis - Werke und Tage" schreitet trotzdem voran. Von 14 Tafeln sind zehn bereits fertig. Jede der restlichen noch zu fertigenden Keramikreliefs wiegt rund 1,5 Tonnen und besteht aus mehreren Platten. Er sei gut in der Zeit, so Lüpertz. Damit bleibt ihm auch Zeit zu feiern, wenn auch wegen Corona in kleinem Rahmen: Am Sonntag wird der "Malerfürst" 80 Jahre alt.