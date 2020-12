Auch 75 Jahre nach Kriegsende fällt der Umgang mit der Nazi-Diktatur noch schwer. Das hat nun ausgerechnet die Freiburger Universität wieder gezeigt. Einerseits prangt am Haupteingang des Kollegiengebäudes 1 immer noch die Inschrift „Dem ewigen Deutschtum“ des einstigen Uni-Rektors und Hitleranhängers Martin Heidegger. Auf der anderen Seite will die Uni keine Nazisymbole an ihren Gebäudefassaden dulden. Dabei geht es nicht um irgendwelche Schmierereien, sondern um ein Banner zum Gedenken an die NS-Widerstandskämpferin Gertrud Luckner. Das Banner, das ein historisches Foto mit gehissten Hakenkreuzflaggen zeigt, sollte eigentlich schon seit zwei Monaten an der Fassade der Universitätsbibliothek hängen. Doch erst gestern konnte es endlich angebracht werden. Von den Hakenkreuzen ist - auf Wunsch der Uni- aber nichts mehr zu sehen.