Der Ende Mai bei Menzenschwand (Landkreis Waldshut) gefundene Luchs ist erschossen worden. Dieser Verdacht hat sich nach Angaben der Waldshuter Staatsanwalt bestätigt.

Die Metallsplitter, die im Körper des Luchses gefunden wurden, sind laut den Angaben der Ermittler aus Blei. Blei wird zur Herstellung von Munitionsprojektilen verwendet. Von Anfang an hatten die Ermittler den Verdacht, dass auf den Luchs geschossen wurde. Das Tier war vermutlich nach einem Streifschuss verblutet.

Dem Täter droht Strafe

Der tote Luchs ist an einem Waldweg bei Menzenschwand (Gemeinde Sankt Blasien) ablegt und dort von einer Spaziergängerin gefunden worden. Da der Luchs in Deutschland streng geschützt ist, drohen dem Täter eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Im November 2017 war schon einmal ein geschütztes Tier in der Region getötet worden. Unbekannte hatten einen Wolf erschossen und in den Schluchsee geworfen.