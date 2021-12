Corona: Sozialminister Lucha lobt Freiburgs Impf-Offensive

Baden-Württembergs Sozialminister Lucha hat am Montagabend das Freiburger Impfzentrum besucht und gelobt. Stadt und Uniklinik hatten es in Eigenregie eilig wieder aufgebaut.

100.000 Impfungen bis Silvester sollen in Freiburg verabreicht werden, so das ehrgeizige Ziel von Stadt und Uniklinik. Die Landesregierung hatte das Zentrale Impfzentrum auf der Messe im September geschlossen. Mitte November entstand dort dann doch wieder ein Impfstützpunkt, den Stadt und Uniklinik als Betreiberin seitdem massiv ausgebaut haben. Denn in der vierten Corona-Welle gilt: Impfen, impfen, impfen. Und das können die Praxen nicht alleine stemmen, so die Überzeugung von Stadt und Uniklinik Freiburg.

Gesundheitsminister Manfred Lucha dankte den Freiburger Akteuren nun für ihren Einsatz und hob die Kompetenz der Uniklinik als medizinischer Berater der Landesregierung in Corona-Fragen hervor.

"Das war natürlich super, dass wir auf die Erfahrung und auch auf die engagierten Leute zurückgreifen konnten. Das ist hier ein Best-Practice-Modell, und das ist auch sehr gut, weil das ist für uns alle wichtig, welche Inspiration es gibt."

Gegen die Pandemie hilft: Impfen, impfen, impfen

Im September, als die Impfzentren leer blieben und dann vom Land geschlossen wurden, hätten auch Experten nicht erwartet, dass so schnell Booster-Impfungen gebraucht würden. Aus heutiger Sicht würde man sicher einiges anders machen, so der Minister. Nun gelte es, so schnell wie möglich viele Menschen zu impfen. Das sei immer noch der beste Schutz - auch im Hinblick auf neue Omikron-Variante.

Die große Unbekannte ist die neue Omikron-Welle, auch für Frederik Wenz, den Leitenden Ärztlichen Direktor der Uniklinik Freiburg. Ansonsten sieht er inzwischen eine gewisse Entspannung auf den Intensivstationen Richtung Weihnachten.

33.000 Impfungen im Dezember in Freiburg geschafft

In Freiburg haben laut Oberbürgermeister Horn im Dezember rund 33.000 Menschen ihre Impfung bekommen. Das Ziel 100.000 Impfungen bis Silvester sei noch zu schaffen. Helfen sollen dabei auch Impf-Sonderaktionen, etwa am Mittwoch, 15. Dezember mit Beteiligung des SC Freiburg. Da wird in der Messe ausnahmweise ohne Termin und bis Mitternacht geimpft.

Kinder werden auf der Messe Freiburg vorerst nicht geimpft

Kinderimpfungen für die Fünf- bis Elfjährigen gibt es im Impfstützpunkt Freiburg bisher nicht. Aber auch die sollen ab Mittwoch in den Kinderarztpraxen starten. Minister Lucha erklärte bei seinem Besuch in Freiburg, für alle, die wollen, werde es ein Impfangebot geben.