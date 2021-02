Seit Donnerstag verschickt auch die Stadt Freiburg die Wahlbenachrichtigungen an 157.000 Berechtigte in den beiden Freiburger Wahlkreisen. Wie im ganzen Land erwartet auch das Wahlamt in Freiburg einen extrem hohen Anteil bei der Briefwahl.

Alles ist vorbereitet, das Wahlbüro in Freiburg ist für die Landtagswahl parat. Ab kommenden Montag kann, wer will, dort schon direkt seine Stimme abgeben. Genau wie in den Wahllokalen der einzelnen Bezirke am 14. März gelten hier besondere Bedingungen, so Wahlleiter Michael Haußmann: "Uns ist natürlich wichtig, dass alle Freiburgerinnen und Freiburger gesund bleiben bei der Wahl: Wir haben viel Schutzmaterial eingekauft. Unsere Wahlhelfer haben Masken, wir haben sogenannte Spuckschutzwände im Wahllokal, wir schulen unsere Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mit den Corona-Regeln wie Lüften, Abstand und so weiter. Es ist uns ganz wichtig, dass wir es bei dieser Ausnahmewahl möglichst sicher machen für alle."

Wählen ohne Risiko: Am sichersten ist die Briefwahl

Mit bis zu 60 Prozent Briefwählerinnen und Briefwählern rechnet die Stadt Freiburg. Etwa doppelt so viel wie bei der letzten Landtagswahl. Viel mehr Arbeit also, so der Wahlleiter: "Bisher hatten wir die Unterlagen immer bei uns im Haus ausgestellt, verpackt und losgeschickt. Um da schneller zu sein, arbeiten wir jetzt mit einem Mailing-Dienstleister aus Gundelfingen zusammen. Der erhält von uns morgens Dateien. Eine riesige Maschine tütet ein, scannt, wiegt und prüft, dass alles im richtigen Umschlag ist. Nur so können wir diese Masse überhaupt bewerkstelligen."

Freiburger Briefzentrum sortiert 640.000 Wahlbriefe

Im Briefzentrum der Deutschen Post in Freiburg werden die Unterlagen dann – nicht nur aus den beiden Freiburger Wahlkreisen – sondern die von insgesamt 640.000 Wählerinnen und Wählern von Emmendingen bis Waldshut-Tiengen durch eine Super-Sortiermaschine geschleust. Marc Mombauer von der Deutschen Post DHL Group: "Zunächst bearbeiten wir die Benachrichtigungen zur Wahl, im zweiten Schritt die Wahlbriefunterlagen und im letzten Schritt dann die Wahlbriefe. Das bedeutet, dass wir alle abgesendeten Wahlbriefe bei uns in den Briefzentren bearbeiten. Als besonderen Service für die Stadt Freiburg sortieren wir die auch noch mal bis auf die Wahlbezirke runter, um sie richtig zuordnen zu können."

Datenschutz und Sicherheit sind das Maß der Dinge

Wird so viel Arbeit ausgelagert aus dem Wahlamt, könnten Sicherheit und Datenschutz auf der Strecke bleiben. Denn schließlich geht es um sensible Daten der Bürgerinnen und Bürger. Doch Marc Mombauer versichert: "Bei allen Wahlunterlagen, die wir im Netz der Deutschen Post bearbeiten, achten wir im höchsten Maße auf Datenschutz. Sämtliche Sendungen sind ja verschlossen und unterliegen somit dem Briefgeheimnis. Die Anschriften für den Versand der Wahlunterlagen werden uns von den Landesbehörden zur Verfügung gestellt. Dementsprechend unterliegen sie dann auch dem Datenschutz."

Post empfiehlt: Im Briefkasten genau hinsehen!

Die Deutsche Post empfiehlt allerdings, in den kommenden Tagen im Briefkasten genau hinzusehen. Denn oftmals versteckt sich die Wahlbenachrichtigung zwischen Werbung oder anderen Briefen. Und Wahlleiter Michael Haußmann rät, bei der Briefwahl nicht zu lange zu warten: "Klar, selbst wenn jemand drei Tage vor der Wahl noch sagt, er möchte seine Post nach Buenos Aires geschickt haben, schicken wir das auf den Weg - und denken: Hoffentlich klappt es. Aber wir haben keine Drohnen oder sowas, die die Post irgendwo ganz schnell abwerfen können. Wir sind noch auf die normalen Postwege angewiesen."

Deadline für die Landtagswahl: 14. März um 18 Uhr

Ob nun also zuhause, im Wahlbüro oder in den Wahllokalen im eigenen Quartier: Bis zum 14. März um 18 Uhr spätestens muss der rote Wahlbrief mit den Kreuzchen für die Landtagswahl '21 an Ort und Stelle sein.