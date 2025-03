Hilfe für Spielsüchtige in Südbaden

Spielsüchtige und deren Angehörige finden Hilfe unter anderem bei der Suchtberatung in Freiburg . Betroffene können telefonisch einen Beratungstermin unter der 0761/207620 vereinbaren oder ohne Voranmeldung in eine der offenen Sprechstunden kommen. Diese sind Montag bis Freitag täglich von 14 bis 16 Uhr. Außerdem gibt es die Fachstellen Sucht in Villingen-Schwenningen , in Waldshut , in Rottweil , in Offenburg , in Lörrach und in Emmendingen .