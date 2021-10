Lost Places - Verlassene Orte im Schwarzwald

Verfallene Gemäuer an zurückgelassenen Orten: "Lost Places" üben besonders auf Fotografinnen und Fotografen eine Faszination aus. Wir haben sie durch den Schwarzwald begleitet.

Erkundungsdrang, Neugier, Lust auf Abenteuer - und gleichzeitig Verfall, wie er lange nach der Blütezeit der verlassenen Orte ästhetischer kaum sein könnte. Lost Places ziehen Spurensucher in ihren Bann: Fotografinnen und Fotografen, sogenannte Urban Explorer.

Das Feature von Inès Plume läuft am 1. November 2021 um 18:05 Uhr im SWR Fernsehen und ist danach in der Mediathek zu finden:

Gäste kommen immer noch vorbei

Unzählige sogenannter Lost Places gibt es bei uns und viele davon im Schwarzwald. So ist etwa die Blütezeit vieler Hotels und historischer Kurhäuser gerade an der Schwarzwaldhochstraße längst Vergangenheit. Ihr Schicksal sind oft unrettbarer Verfall und Abriss. Aber in der Zwischenzeit kommen doch noch Gäste, wenn auch als Fotografinnen und Fotografen. Eine von ihnen ist Victoria Übach aus der Nähe von Pforzheim, die nachspüren möchten, wie es dort einst zuging.

Orte und ihre Geschichten auf Fotos festhalten

Sie möchte solche verlassenen, ja teils längst vergessene Orte auf ihren Fotos festhalten, sie damit möglichst lange bewahren. Völlig fasziniert erkundet sie lange leerstehende Gebäude wie das Hotel Alexanderschanze auf dem Kniebis oder ein früheres Erholungsheim. Aber sie besucht auch alte Wohnhäuser, in denen einst Familien lebten - und die dann zu Geisterhäusern wurden.

Ein Gefühl wie in Thomas Manns "Zauberberg"

Auch Oliver Wiehl aus Schramberg ist begeisterter Hobby-Fotograf. Historische Heilstätten haben es ihm besonders angetan. Verlassene Gebäude alter Krankenhäuser und Sanatorien, die noch immer ein gewisses "Zauberberg"-Gefühl vermitteln. Genau dorthin treiben ihn seine Entdeckungstouren, wenn er sich aufmacht, Motive zu suchen - unter anderem im südbadischen Vöhrenbach (Schwarzwald-Baar-Kreis) oder rund um die Charlottenhöhe bei Schömberg (Landkreis Calw) im Nordschwarzwald, die einst eine der bedeutendsten Tuberkulose-Heilstätten im Land war.

Die Motive zeigen lange Vergangenes

Jasmin Seidel aus Pfaffenweiler (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) bei Freiburg sieht sich ebenfalls als eine Art Schatzsucherin. Was sie reizt, ist längst vorbei - und genau deshalb für sie heute umso faszinierender. Sie erkundet mit ihrer Kamera die Geschichtsträchtigkeit historischer Gebäude, alter Werkstätten und maroder Fabriken wie Schloss Buchholz, das Jahrzehnte lang unbewohnt ist. Oder die einstige Edelsteinschleiferei Wintermantel in Waldkirch (Landkreis Emmendingen) und die ehemalige Herdfabrik Otto Burkhardt in Offenburg. Es sind Orte, in denen lange niemand mehr gearbeitet hat. Das Geheimnis, das diese Orte in sich tragen, ist es, das sie als Fotografin antreibt. Sie möchte diese Orte auf Bildern festhalten, solange sie noch genau so existieren, bevor sie saniert oder neu genutzt werden.

Hinweis: Wir haben alle verlassenen Gebäude mit Genehmigung der Eigentümer betreten.