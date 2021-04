Lorenz Werthmann gilt als Ideengeber zur Gründung des Deutschen Caritasverbands Ende des 19. Jahrhunderts. Der Verband mit 700.000 Mitarbeitenden zählt heute zu den großen sozialen Playern in Deutschland. Vor hundert Jahren starb Lorenz Werthmann in Freiburg.

"Caritas als der Dampf in der sozialen Maschine des Staates" – so stellte sich Lorenz Werthmann vor gut hundert Jahren das soziale Engagement der katholischen Kirche vor. Hans Michael Ehl erinnert.

"Tut Gutes allen!" – und das ohne Ansehen der Person. Ein Lebensmotto von Lorenz Werthmann. Wie kann die Kirche aktiv Menschen helfen, die durch die fortschreitende Industrialisierung von Armut bedroht sind? Eine Frage, die den Sohn eines Gutsverwalters aus dem Rheingau seit seinem Studium in Rom in den 1880er Jahren umtrieb. Als Stadtkaplan in Frankfurt am Main und später in Freiburg erfuhr Werthmann konkret Not und Armut der Menschen - erläutert Peter Neher, heute Präsident des Deutschen Caritasverbands.

Die vielen katholischen Vereine und Gruppierungen, die sich damals schon sozial engagierten, wollte Werthmann bündeln – auch um ihnen eine politische Durchschlagskraft zu geben. 1897 ruft er zur Gründung eines gemeinsamen Verbandes auf. Ein Vorbild findet Werthmann in der so genannten "Inneren Mission" der evangelischen Kirche, die schon 50 Jahre vorher gegründet wurde. Dabei ging es Werthmann nicht um pure Armenfürsorge.

"Wenn es brennt, muss man löschen. Aber dann muss man auch nachfragen, warum es brennt!"

Die Ursachen für soziale Notlagen müssten studiert werden, so Werthmann, und Armut müsse organisiert bekämpft werden. Es ging ihm um Hilfe zur Selbsthilfe, wie wir heute sagen würden, damit Menschen ihr Leben selbstbestimmt gestalten können. Eine bleibende Herausforderung auch für die Caritas heute, so ihr Präsident Peter Neher.

Mit diesem Anspruch ist Werthmann auch einhundert Jahre nach seinem Tod ein wichtiges Vorbild für die kirchliche Sorge um die Menschen am Rand der Gesellschaft. Mit rund 700.000 Mitarbeitenden ist der von ihm auf den Weg gebrachte Caritasverband heute einer der größten Verbände der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland und weltweit.