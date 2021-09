Bahnstreik: Welche Strecken in Südbaden sind betroffen?

per Mail teilen

Der Bahnstreik der Lokführergewerkschaft GDL wird in den kommenden Tagen zahlreiche Pendler in Südbaden treffen. Der Regional- und Fernverkehr ist ab Donnerstag früh stark beeinträchtigt.

Die Regionalbahn von Freiburg nach Offenburg soll - Stand Mittwoch - nur noch alle drei Stunden fahren, statt einmal stündlich. Insgesamt sollen bei den Regionalzügen laut Deutscher Bahn nur rund 40 Prozent der Züge planmäßig fahren. Auch im Fernverkehr fallen viele Züge aus: Auf der Strecke Freiburg-Karlsruhe zum Beispiel sind am Donnerstag laut Fahrplan rund zwei von drei Zügen gestrichen.

SWEG-Züge und Auslandsverbindungen nicht betroffen

Glück haben hingegen Pendler, die auf Strecken unterwegs sind, die von der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) betrieben werden: etwa die Elztalbahn, die Münstertalbahn oder die Ortenau-S-Bahn. Hier sollen alle Züge planmäßig fahren. Auch der S-Bahnverkehr der Garten- und Wiesentalbahn von Zell nach Basel ist vom Streik nicht betroffen, da sie von den Schweizer Bundesbahnen betrieben wird. Laut Deutscher Bahn sollen auch die TGV-Züge von Stuttgart und Frankfurt nach Paris über Straßburg planmäßig fahren. Auch bei den ICE-Zügen von Hamburg nach Zürich über Basel soll es keine Einschränkungen geben.

Was Bahnreisende jetzt beachten sollten

Wer jetzt mit der Bahn unterwegs ist, sollte vor der Fahrt unbedingt nochmal schauen, ob sein Zug auch wirklich fährt. Etwa auf bahn.de oder in den Smartphone-Apps "DB-Navigator" oder "DB Streckenagent". Laut GDL soll der Bahnstreik fünf Tage dauern und in der Nacht zum Dienstag enden. Wer für die Zeit zwischen dem 2. und 7. September bereits ein Fernverkehrsticket gebucht hat, kann dies nach Angaben der Bahn kostenfrei stornieren oder an einem anderen Tag bis einschließlich 17. September flexibel nutzen.