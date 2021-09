Lokführerstreik bedeutet erneut Einschränkungen

per Mail teilen

Der Bahnstreik der Lokführergewerkschaft GDL wird in den kommenden Tagen auch große Auswirkungen auf die Verbindungen in Südbaden haben. Der Streik im Personenverkehr beginnt morgen und soll fünf Tage dauern. Glück haben Pendler, die auf Strecken unterwegs sind, die von der SWEG betrieben werden: Also etwa die Elztalbahn, die Münstertalbahn oder die Ortenau-S-Bahn. Hier sollen alle Züge planmäßig fahren. Auch der S-Bahnverkehr der Garten- und Wiesentalbahn im Dreiländereck ist vom Streik nicht betroffen. Anders sieht das bei den Zügen aus, die von der Deutschen Bahn betrieben werden: Hier gibt es im Nah- und Fernverkehr zahlreiche Ausfälle. Zum Beispiel soll die Regionalbahn von Freiburg nach Offenburg - Stand jetzt - morgen nur alle drei Stunden fahren statt einmal stündlich. Und auch ein Großteil der Fernverkehrszüge auf der Rheintalbahn fällt aus.