Etwa zwei Dutzend GDL-Streikende haben am Dienstag am Bahnhof Villingen auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Sie kamen ins Gespräch mit Fahrgästen.

3,2 Prozent mehr Lohn und eine Coronaprämie in Höhe von 600 Euro im laufenden Jahr. Das sind die Forderungen der GDL, der Gewerkschaft der Lokführer, im derzeitigen Tarifstreit mit der Deutschen Bahn. "Wir streiken" ist deshalb auf dem Transparent zu lesen, das zwischen einen Laternenmast und ein Bauschild auf dem Bahnhofsvorplatz in der Villinger Innenstadt gespannt ist.

Kein lauter aber gesprächsbereiter Protest in Villingen

Laut ist er nicht, der Protest der Lokführerinnen und Lokführer in Villingen. Sie suchen das Gespräch mit Fahrgästen. Die zeigen durchaus Interesse, haben Fragen. Zum Beispiel, wie die Nachbarn in der Schweiz ihr als vorbildlich geltendes Bahnsystem finanzieren und damit auch die Gehälter der Bediensteten. Die Streikaktion an sich stößt stößt überwiegend auf Verständnis bei Fahrgästen und Passanten: "Ich habe überhaupt keine Sympathie für die Arbeitgeberseite", sagt etwa ein Mann. Er halte es nicht für gerechtfertigt, dass es so weiter gehe wie bisher und meint damit die geforderten 600 Euro Coronaprämie.

"Selbst unter Corona-Bedingungen waren wir dauerhaft im Einsatz. Tag und Nacht sind alle Züge gefahren. Hier gibt es meines Erachtens nichts zu verhandeln - wir haben eine Corona-Prämie einfach verdient - im Sinne der Gleichbehandlung."

Viele unterbesetzte Bahn-Bereiche sorgen für Extra-Dienste

Die inzwischen zugestandenen 3,2 Prozent Lohnerhöhung in zwei Stufen aufzuteilen, hält Storz für unfair. Überhaupt sei einiges bei der Bahn in Schieflage, erzählt der Lokführer. Viele Bereiche seien total unterbesetzt und "deshalb werden Kolleginnen und Kollegen auch in ihrer Freizeit an- und zum Dienst gerufen. Mit etwas Glück hat man einmal im Monat frei."

Lokführer: Trotz dem vielen Frust habe ich einen Traumberuf

Die vielen Extra-Dienste sorgen eben für ganz viel Frust, bestätigt der Lokführer-Kollege Thomas Jehnke. Und trotzdem: Lokführer sei ein Traumberuf, sagt er: "Es gibt Tage, die sind einfach super, super schön. Weil alleine die Landschaft schon den Dienst entschädigt - besonders hier in Südbaden - egal welche Strecke Sie fahren. Über die Landschaft freut man sich eigentlich immer wieder."

GDL-Lokführer kämpfen für den Erhalt der Freude am Job

Auch dafür, dass genau diese Freude am Job erhalten bleibt, oder eben bei dem ein oder anderen auch wieder kommt, auch und gerade dafür lohne es sich zu kämpfen.