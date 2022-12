Kräftige Lohnerhöhung für Kabinen-Personal von SWISS

per Mail teilen

Das Kabinen-Personal der Schweizer Fluggesellschaft SWISS bekommt eine Lohnerhöhung. Darauf einigten sich nun die Airline und die Gewerkschaft nach längeren Verhandlungen.

Es gibt jetzt einen neuen Gesamt-Arbeitsvertrag für das Kabinen-Personal. Der beinhaltet eine Lohnerhöhung zwischen 4 und 18 Prozent sowie einen neuen Mindestlohn von 4.000 Franken. Das sind 600 Franken mehr als bisher und ist ein Meilenstein für die Gewerkschaft Kapers. "Seit über zehn Jahren wollen wir diese Zahl 4.000 erreichen", sagt Sandrine Nicolic-Fuss, Präsidentin der Gewerkschaft.

Beruf wird durch Lohnerhöhung aufgewertet

Mit der Lohnerhöhung werde der Beruf aufgewertet und damit dürften sich auch der bisherige Personalmangel sowie die Unzufriedenheit der Beschäftigten entspannen, sagt Sandrine Nicolic-Fuss. Auch die SWISS zeigte sich erfreut über das Resultat der Verhandlungen. Die Schweizer Fluggesellschaft investiere in den nächsten fünf Jahren rund 100 Millionen Franken in die neuen Arbeitsbedingungen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

"Wir gewinnen wieder an Würde."

