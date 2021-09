Verdächtiger nach Tötungsdelikt in Psychiatrie eingeliefert

Ein Mann, der im Juli in Lörrach einen 38-Jährigen erstochen haben soll, ist in der Psychiatrie untergebracht worden. Das hat die Staatsanwaltschaft Lörrach bestätigt. Er soll im Juli im Lörracher Stadtteil Tumringen einen Mann mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Laut Polizei starb das Opfer später im Krankenhaus an den Verletzungen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, gibt es einen Zeugen, der den Verdächtigen belastet. Ein psychiatrisches Gutachten legt nahe, dass der Mann zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig war. Es bestehe die Gefahr, dass er in Zukunft erneut Gewalttaten begehen werde, so die Staatsanwaltschaft.