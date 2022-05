Landrätin Dammann reagiert auf Hilferuf von Lörracher Kinderärzten

Zwei Kinderärztinnen suchen stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen in einem offenen Brief Hilfe bei Landrätin Dammann. Sie reagiert besorgt.

Die Kinderärztinnen und -ärzte im Landkreis Lörrach beklagen in ihrem Brief vor allem die zusätzliche Belastung durch die Corona-Impfungen. In ihrer Antwort schreibt die Landrätin Marion Dammann, sie habe sich vergeblich bei Sozialminister Manne Lucha (Grüne) um ein mobiles Impfteam für den Landkreis bemüht. Zur kritisierten Einstellung der Einschulungsuntersuchungen durch das Gesundheitsamt verweist die Landrätin auf den Personalbedarf für die Corona-Kontaktnachverfolgung.

Landrätin Marion Dammann reagiert besorgt auf die Corona-Überlastung von Kinderärzten im Landkreis Lörrach SWR Matthias Zeller

Gefährdete Jugendliche - zu wenige und zu alte Kinderärzte

In ihrem offenen Brief hatten die Kinderärztinnen und -ärzte darauf verwiesen, dass sie überaltert und zu wenige seien und nun auch noch zusätzlich belastet: Denn sie impfen Schülerinnen und Schüler gegen das Coronavirus und unterziehen sie einem PCR-Test, wenn ein Schnelltest in den Schulen positiv ausgefallen ist. Infolge der Corona-Pandemie gebe es im Landkreis Lörrach deutlich mehr Jugendliche mit Depressionen, Ess-Störungen und Suizidgedanken, so die Kinderärzte in ihrem Hilferuf.