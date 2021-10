Kreisrat streitet wegen Masken-Bußgeld

Ein Bußgeldverfahren eines Lörracher Kreisrates wegen des Nichttragens eines Mund-Nasen-Schutzes auf einer Demo verzögert sich. Der 59-Jährige hatte am Montag vor dem Amtsgericht in Lörrach ausgesagt, die meiste Zeit einen Schal über Mund und Nase getragen zu haben. Ein Polizist, der als Zeuge geladen war, gab dagegen an, der Mann habe keinen Schutz getragen. Im Verlauf der Verhandlung verlangte der Kreisrat die Anhörung eines Gutachters zum Tragen von Masken, was in seinen Augen schädlich sei. Der Richter wird nun binnen zwei Wochen über den Antrag entscheiden. Im Gerichtssaal trug der Kreisrat übrigens durchgehend eine Maske - allerdings unter der Nase.