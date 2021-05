Die interreligiöse Gruppe „Abraham“ aus Lörrach prangert antisemitische Vorfälle in Deutschland an. In einem Aufruf heißt es, Juden, Christen und Muslime sollten „in gegenseitiger Achtung ihre Religion ausüben können“. Der Aufruf wurde in den Pfingstgottesdiensten im Raum Lörrach verlesen. Er bezog sich auf antisemitische Vorfälle infolge des Konflikts zwischen Juden und Palästinensern. Die Gruppe „Abraham“ bemüht sich nach eigenen Angaben um ein besseres Verständnis zwischen den Weltreligionen.