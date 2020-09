per Mail teilen

Der Lörracher Bundestagsabgeordnete und Obmann im Innenausschuss Armin Schuster fordert ein hartes Durchgreifen gegen rechtsextreme Polizisten. Hintergrund ist der jüngste Skandal um Chatgruppen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen.

Der Lörracher CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster hat sich im Zusammenhang mit rechtsextremen Chatgruppen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen nicht überrascht gezeigt. Der Innenexperte der CDU und ehemalige Polizeidirektor bei der Bundespolizei in Weil am Rhein sagte im ARD-Morgenmagazin, von Einzelfällen spreche er schon lange nicht mehr.

Rechtsextreme deutschlandweite Strukturen oder Netzwerke, die gezielt zusammenarbeiten, sehe Schuster bei der Polizei allerdings nicht. Jetzt gehe es darum, die Fälle zu ermitteln und die betroffenen Polizisten aus dem Dienst zu entfernen. Schuster kündigte an, der Verfassungsschutz werde in Kürze ein Lagebild zum Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden vorlegen.