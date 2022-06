Lörrach feiert dieses Wochenende ihre Sommer-Fasnacht

In Lörrach wollte man dieses Jahr nicht komplett auf die Fasnacht verzichten und hat sie deshalb in den Sommer verlegt. "Confetti-Sommer-Festival" nennen sie ihre Feier.

Das "Confetti-Sommer-Festival" ist der Ersatz für die Fasnacht, die wegen Corona im Februar dieses Jahres ausgefallen war. Nach der Ankündigung im vergangenen Dezember, hatte der "Verband Oberrheinischer Narrenzünfte" allerdings von einem Verstoß gegen die Fasnachts-Tradition gesprochen und Mitgliedszünften im Falle einer Teilnahme in Lörrach mit Sanktionen gedroht. Doch die Lörracher Narren lassen sich davon nicht abhalten.

"Wir haben sechs Tonnen Konfetti gekauft. Die müssen im Juni raus. Die werden sonst schlecht."

Fasnacht bei sommerlichen 30 Grad

Über Lörrach lacht die Sonne und Oberbürgermeister Jörg Lutz war sich anfangs nicht ganz sicher, ob die Lörracher wirklich Samba im Blut haben. Er träumte von einem "Hauch von Rio de Janeiro" in seiner Stadt. Mit seinem Rio-Vergleich lag er ganz richtig, denn in Lörrach hat es am Wochenende knapp 30 Grad und somit brasilianische Temperaturen für die erste Sommer-Fasnacht. Aber die Fasnacht im Sommer - das müsse was Besonderes und Einmaliges bleiben, findet Michi Lindemann von der Narrengilde Lörrach.

Samstag: Fasnacht wie auf Hawaii

Die Feiernden sind tapfer bei der Hitze, verschaffen sich durch große Hüte ein bisschen Schatten im Gesicht und nehmen es vor allem locker: Viele Hawaiihemden und Blumeketten sind zu sehen. Einige haben Wasserpistolen dabei, um sich wenigstens mal kurz abzukühlen. Die Vereine haben eigene Stände, um nach zwei Jahren Pandemie auch mal wieder ein paar Einnahmen generieren zu können - verkaufen Würstchen, Trinken und Co.

Die Vereinsmitglieder tragen anstatt dem schweren Häs selbstbedruckte T-Shirts. "Wir sind Hexen im Urlaub", sagt Ruven - im offenen Hawaiihemd mit Strohhut, Sonnenbrille und einem Papier-Papagei auf der Schulter. Im Häs würden sie vor Hitze verlaufen, sagt er. Am Sonntag wollen sie beim Umzug aber ihre Hexen-Masken und alles was dazu gehört tragen: "Es wird zwar anstrengend, aber da müssen wir durch."

"Es ist vom Charakter her mehr Sommerfest."

Die Sommer-Fasnacht hat am Samstagmittag mit schrägen Tönen bei der sogenannten "Gugge-Explosion" begonnen: Knapp zwei Dutzend Gugge-Musiker aus Deutschland und der Schweiz sind am Samstag im Lörracher Zentrum auf drei großen Bühnen verteilt: Am Alten Markt (Lasser-Bühne), am Vorderen Chester Platz (Hirsch-Apotheken-Bühne) und am Hebelpark (Arber-Bühne). Die Gugge-Musik soll bis Mitternacht durch die Straßen hallen. Um 19 Uhr soll dann noch ein Gugge-Corso vom Hebelpark über die Grabenstraße und die Tumringer Straße zum Neuen Markt ziehen.

Sonntag: Großer Fasnachtsumzug

Noch bunter wird es dann am Sonntagnachmittag, wenn rund 80 Gruppen mit 1.500 Hästrägern aus ganz Baden-Württemberg durch die Straßen ziehen. Das Eisbärkostüm wird bei der Sommer-Fasnacht aber vermutlich im Kleiderschrank hängen bleiben.