Die Bundespolizei hat die angekündigten Grenzlockerungen zu Frankreich und zur Schweiz präzisiert. Danach werden vor allem Einreisen aus familiären oder persönlichen Gründen erleichtert.

An den Grenzen zu Frankreich und zur Schweiz wird bis Mitte Juni nur noch stichprobenartig kontrolliert.

Weiler Werkhof-Mitarbeiter beseitigt Grenzzaun zu Riehen im Kanton Basel SWR Matthias Zeller

Wer darf über die Grenze?

Zu Pendlern, Pflegenden und Verheirateten kommen nun noch mehr Gruppen dazu. Künftig dürfen auch unverheiratete Paare die Grenzen im Dreiländereck wieder passieren, um sich zu treffen. Wegen der Corona-Pandemie waren unter anderem die Grenzen zu Frankreich und der Schweiz zwei Monate lang für private Reisen geschlossen.

Auch der Besuch von engen Verwandten ist wieder erlaubt. Dazu zählen Kinder, Eltern und Großeltern, aber auch Geschwister, Tanten, Onkel und Cousins. Zudem ist die Teilnahme an Hochzeiten, Begräbnissen und religiösen Feiern wieder gestattet. Freien Grenzübertritt haben zudem Kinder und Jugendliche, die in Deutschland eine Kita, Schule oder Ausbildungsstätte besuchen. Wer in Deutschland Pachtflächen oder einen Zweitwohnsitz hat, darf ebenfalls über die Grenze. Allerdings nur zur Pflege dieses Grundbesitzes.

Abbau der Grenzzäune in Riehen im Kanton Basel SWR Dorothea Dörner

Was bleibt verboten?

Urlaub und Einkaufen. Wer über die Grenze möchte, braucht einen triftigen Grund. Einreisen aus touristischen Gründen oder zum Einkaufen sind deshalb weiterhin bis Mitte Juni nicht erlaubt.

Paare warteten ab Mitternacht am Grenzzaun

Manche Liebespaare konnten es nach so langer Trennung gar nicht erwarten. Sie haben sich um Mitternacht getroffen oder gleich in der Morgensonne in die Arme geschlossen. Ein junges deutsch-schweizerisches Paar stand am gesperrten Grenzübergang zwischen Weil am Rhein und dem Basler Vorort Riehen schon parat, als Arbeiter morgens den Grenzzaun beseitigten.

Tim Meier aus Rheinfelden und seine Schweizer Freundin Nina Eigenmann aus dem Kanton Basel-Land haben sich gleich am Morgen am Grenzübergang in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) in die Arme geschlossen. SWR Matthias Zeller

Wie geht es weiter?

Die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts gilt nach wie vor bis zum 14. Juni. Außenminister Heiko Maas hält eine frühere Lockerung dieser Warnung zumindest für europäische Länder zwar für möglich, festlegen will er sich jedoch nicht. Die weitere Entwicklung hängt vom Trend der Corona-Neuinfektionen in den kommenden Wochen ab.

Bleiben die Zahlen gleich oder sinken sie, kann ab dem 15. Juni mit einer Aufhebung der Grenzkontrollen zu den Nachbarländern gerechnet werden. Dann wären auch Einkäufe und Urlaube jenseits der Grenzen wieder uneingeschränkt möglich. Steigen die Neuinfektionen wieder, dann bleibt es bei den bisherigen Einschränkungen. Oder es kommt - im schlimmsten Fall - wieder zu Verschärfungen. Wichtig ist, dass ab Samstag die Grenzen wieder an jeder Stelle überschritten werden können.