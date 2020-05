Im Hochrisiko-Gebiet Elsass beginnen die französischen Behörden damit, die strikten Corona-Regeln zu lockern. Die Situation bleibe dennoch angespannt, so der französische Premierminister.

Besuch in Altenheimen wieder möglich

Die größte Erleichterung verspüren aktuell Familien, deren Angehörige in Altenheimen untergebracht sind. Unter strenger Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln sind Besuche nach Wochen der Isolation jetzt wieder möglich.

Auch auf der Baustelle kann wieder gearbeitet werden

Eine Blutabnahme mit anschließendem Test auf Antikörper kostet im Elsaß 650 Euro. Nach der Laborauswertung können auch Bauarbeiter seit acht Tagen wieder freiwillig auf der Baustelle arbeiten.

Immer noch doppelt so viele Patienten, die beatmet werden müssen

Frankreichs Premierminister Édouard Philippe hat sich gerade selbst ein Bild von der Situation in den Kliniken gemacht. Das Personal arbeitet weiter am Limit, hat mit Ausfällen zu kämpfen. Und noch immer werden doppelt so viele Patienten beatmet, wie in normalen Zeiten.

Wiederaufnahme des Schulbetriebs in kleinen Schülergruppen

Neben der Situation in Kliniken diskutieren Kommunalpolitiker in der Region Grand Est wie eine langsame Wiederaufnahme des Schulbetriebs möglich wäre.

"Es sollten nur kleine Schülergruppen sein. Zwar mit verschiedenen Unterrichtsstoffen, aber der Lernstoff ist in gewisser Weise zweitrangig. Es kommt doch darauf an, überhaupt wieder zur Schule zu gehen." Roland Ries, Bürgermeister von Straßburg