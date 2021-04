Dass sich Abgeordnete an Corona eine goldene Nase verdient haben, das hat die Republik erschüttert. Immerhin: die Politik gibt sich geläutert und will aufräumen mit Korruption und Bereicherung. Vergangene Woche hat der Bundestag endlich ein Lobbyregister verabschiedet. Lobbyisten, die bisher in unbekannt hoher Zahl im Parlament und in den Bundesministerien ein und aus gehen, müssen sich nun registrieren. Ein großer Schritt, sagen Union und SPD. Doch vielen ist das noch viel zu wenig. Auch in Südbaden gibt es kritische Stimmen. Gabi Krings.