Im Corona bedingten Ausreisestau in Großbritannien stecken auch Lkw-Fahrer aus Südbaden fest. Ohne aktuellen Corona Test ist an eine Heimfahrt nicht zu denken. Doch vor dem einzigen britischen Testzentrum stauen sich bereits 4.000 Lkw. Infrastruktur wie Toiletten, Duschen oder Restaurant sind dort nicht vorhanden, berichtet Eberhard Schweizer aus Schallstadt im SWR-Interview und appelliert an die Politik.