Klaus Mertes machte einen der größten Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche publik. Das Gespräch mit ihm fand wegen Corona-Schutzes leider nicht öffentlich statt, konnte aber im Livestream mitverfolgt werden. Hier der Mitschnitt.

Nach der Aufdeckung von Missbrauchsfällen erhielt Pater Mertes Anfeindungen von allen Seiten, auch aus der Kirche. Kurien-Erzbischof Georg Gänswein in Rom bezeichnete ihn noch kürzlich als "abgefallenen Priester". Das ist er aber nicht. Vielmehr lebt der Jesuitenpater und frühere Rektor des Berliner Canisius-Kollegs heute im Schwarzwald und leitet das Kolleg St. Blasien.

Doch Klaus Mertes ist nicht ruhiger geworden. Er fordert, aus der Aufarbeitung von Missbrauch auch strukturelle Konsequenzen zu ziehen, zum Beispiel monarchische Strukturen sowie Macht- und Elitedenken auf den Prüfstand zu stellen, die Zölibatspflicht für Priester aufzuheben und falsch verstandenen Gehorsam einfach sein zu lassen.

Wie ernst meint es die Katholische Kirche mit der Aufklärung? SWR-Redakteurin Nadine Zeller im Gespräch mit Jesuitenpater Klaus Mertes im SWR Studio Freiburg.

Ausschnitte aus dem Gespräch werden gesendet am:

SA, 13.6. von 14:05 – 15 Uhr in SWR Aktuell

SO, 14.6. von 10:03 – 11 Uhr in SWR Aktuell

SO, 14.6. von 13:05 – 14 Uhr in SWR4 Baden-Württemberg Radio Südbaden