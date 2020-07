per Mail teilen

Ein 31-Jähriger hat am Sonntag in Oppenau (Ortenaukreis) vier Polizisten entwaffnet und ist danach mit ihren Waffen in den Wald geflüchtet. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen zusammen.

SWR-Reporter vor Ort: "Noch keine Spur gefunden"

18:47 Uhr

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei weiterhin nach einem 31-Jährigen, der vier Polizisten in Oppenau bedroht und ihnen ihre Dienstwaffen abgenommen hatte. Der Mann ohne festen Wohnsitz war nach der Tat am Sonntagmorgen in den Wald geflüchtet. Noch gibt es keine Spur.

In Oppenau herrscht Ausnahmezustand

18:11 Uhr

Die Suche nach dem flüchtigen 31-Jährigen läuft in Oppenau weiter auf Hochtouren. Die Polizei fahndet mit Hubschraubern, Hunden, Spezialkräften und Hunderten Beamten nach dem Bewaffneten, der sich in den Wäldern rund um das kleine Örtchen sehr gut auskennt. In Oppenau herrscht derzeit Ausnahmezustand.

Über 30 Stunden auf der Flucht

15:11 Uhr

Der bewaffnete 31-Jährige ist seit mehr als 30 Stunden auf der Flucht vor der Polizei. Noch immer sind die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot vor Ort.

14:56 Uhr

Der Flüchtige ist 2009 in Pforzheim rechtskräftig verurteilt worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Pforzheim dem SWR. Er hatte 2008 mit einer Armbrust auf eine Frau geschossen und diese dabei schwer verletzt. Dabei soll es sich um seine Ex-Freundin gehandelt haben. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde er damals laut Staatsanwaltschaft zu dreieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt.

Früherer Vermieter: 31-Jähriger wurde zwangsgeräumt

14:21 Uhr

Mittlerweile hat sich ein Koch aus dem Gasthof Schlüssel in Oppenau (Ortenaukreis) dem SWR gegenüber zu Wort gemeldet. "Ich kenne ihn, der hat bei uns im Gasthaus Schlüssel gewohnt", sagte Hermann Hofer über den Flüchtigen. Der 31-Jährige habe aber seine Miete nicht gezahlt, weswegen er zwangsgeräumt worden sei. Diese Information des Kochs bestätigte auch der damalige Vermieter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Flüchtige habe demnach fünf Jahre in der Dachgeschosswohnung des Gasthofs Schlüssel gelebt. Waffen habe er bei dem 31-Jährigen nicht gesehen, sagte der Vermieter weiter. Nur Pfeil und Bogen habe der 31-Jährige gehabt, was er für Sportgerät gehalten habe. Bei einer Durchsuchung hätte die Polizei dann eine Art Schießstand unter dem Dach entdeckt. Von Seiten der Polizei wurde dies bisher nicht bestätigt.

Teile des Waldgebietes sind umstellt

14:11 Uhr

Teile des Waldgebietes in Oppenau (Ortenaukreis) sind derzeit laut Polizei umstellt. "Wir gehen einzelnen Hinweisen - auch aus der Bevölkerung - nach", sagte Polizeisprecher Yannik Hilger dem SWR. Das betreffe mögliche Aufenthaltsorte, leer stehende Hütten oder Gebäude.

13:06 Uhr

SWR-Reporter Jan Ludwig berichtet von den neuesten Entwicklungen des SEK-Einsatzes in Oppenau (Ortenaukreis). Dort sucht die Polizei immer noch nach einem bewaffneten 31-Jährigen.

12:55 Uhr

Der 31-Jährige sei weiterhin nicht gefasst, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Es werde aber verschiedenen Hinweisen nachgegangen.

Bewegung bei den Einsatzkräften

12:28 Uhr

Alle Polizeihelikopter seien gerade abgehoben und die Mannschaftswagen losgefahren. Das meldet ein SWR-Reporter vom Einsatzort.

Staatsanwaltschaft führt Ermittlungsverfahren

11:46 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Offenburg führt mittlerweile ein Ermittlungsverfahren gegen den 31-Jährigen. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit. Es geht dabei um besonders schwere räuberische Erpressung in Tateinheit mit dem unerlaubtem Führen einer Schusswaffe. Die Einsatzkräfte sind weiterhin im Einsatz und die Deutsche Flugsicherung hat mit sofortiger Wirkung ein Durchflugverbot erteilt. Laut Polizei gilt es im Radius von drei nautischen Meilen (gut 5,5 Kilometer) um Oppenau herum. Dieses Verbot umfasst auch das Aufsteigen lassen von Drohnen.

Mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften durchkämmt die #Polizei die Waldgebiete nördlich von #Oppenau, bisher ohne Erfolg ❗Durch die Deutsche Flugsicherung erging ein Durchflugverbot mit einem Radius von drei nautischen Meilen um Oppenau ➡️ Meldungen: https://t.co/E3DzeKfWFc https://t.co/oX43IxBik6 Polizei Offenburg, Twitter, 13.7.2020, 11:55 Uhr

11:45 Uhr

Bei dem Flüchtigen handelt es sich laut Polizei um den 31-jährigen Yves Etienne Rausch. Er lebe ohne festen Wohnsitz im Wald um Oppenau und kenne sich dort gut aus. Rausch gilt als gefährlich und soll psychisch angeschlagen sein. Laut Polizei ist er bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Vor zehn Jahren wurde er in Pforzheim wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe verurteilt. Damals habe er seine Ex-Freundin angegriffen.

+++BITTE TEILEN!+++ Wir bitten um Eure Mithilfe bei einer Fahndung bezüglich des heutigen Polizeieinsatzes in #Oppenau Hier geht es direkt zur Fahndung und einem Foto des Gesuchten: https://t.co/X0UqAP6WBQ https://t.co/6Sb8nZNa7Y Polizei Offenburg, Twitter, 12.7.2020, 19:36 Uhr

11:30 Uhr

Polizei und Sondereinsatzkommando (SEK) suchen in Oppenau (Ortenaukreis) weiterhin nach einem bewaffneten 31-Jährigen. Er hatte am Sonntag vier Polizisten entwaffnet und war danach in den Wald geflüchtet. Hubschrauber mit Wärmebildkameras und Hundestaffeln sind im Einsatz. Die Bevölkerung wird gebeten, sich nicht im Freien aufzuhalten. Schulen und Kindergärten in Oppenau sind geschlossen.

Montag, 13. Juli 2020

Das war der Sonntag in Oppenau

Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch (Ortenaukreis) war am Sonntagvormittag ein verdächtiger Mann in einer Hütte bei Oppenau gemeldet worden. Der mit Tarnmustern bekleidete Mann soll unter anderem Pfeil und Bogen mit sich geführt haben. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Beamten darüber hinaus ein Messer und eine Pistole.

Zunächst hatte sich der 31-Jährige laut Polizei kooperativ gezeigt. Völlig unvermittelt habe er dann eine Schusswaffe gezogen, die Beamten massiv bedroht und sie aufgefordert, ihre Waffen abzulegen. Dem seien die Polizisten nachgekommen, sie hätten auf die neue Situation nicht mehr anders reagieren können. Der 31-Jährige habe den Beamten vier Waffen abgenommen.

Rund um Oppenau findet seitdem ein größerer Polizeieinsatz statt. Bisher sei aber niemand verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Offenburg am Sonntag dem SWR.