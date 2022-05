Live-Blog zum Pokalfinale: SC Freiburg-Fans in Berlin!

Über 20.000 Freiburg-Fans sind nach Berlin gereist, tausende werden das DFB-Pokalfinale beim Public Viewing an der Freiburger Messe verfolgen. Impressionen von einem Fußballfest.

Freitag, 17 Uhr: Fans genießen die Sonne über Berlin

Freitag, 15 Uhr: Verspätung in Hannover

Freitag; 14 Uhr: SWR-Team bloggt und berichtet

Freitag, 12 Uhr: Stimmung im Zug für SWR3

Freitag, 11 Uhr: Der SC Freiburg-Fanzug ist unterwegs

Freitag, 10 Uhr: Alle Wege führen nach Berlin

Donnerstag, 16 Uhr: SC-Fans trinken ICE-Bistro leer

Donnerstag, 20. Mai: Landesvater drückt dem SC die Daumen

Während die einen SC Freiburg-Fans noch im verspäteten ICE sitzen, sind andere - etwa aus Löffingen und St. Märgen im Schwarzwald schon in Berlin angekommen. Klar, dass sie dort markante Punkte aufsuchen und die Berliner Sonne vor dem Brandenburger Tor und dem Reichstag genießen. Allein schon wegen ihrer roten Trikots, den Fahnen, Schals und Gesängen werden sich am Abend sicher viele Fangruppen irgendwo in Berlin treffen und genussreich auf den morgigen Tag hinfiebern. Wie die Fieberkurve steigt, je näher es dem DFB-Pokalfinalspiel zugeht, darüber berichten wir am Samstag - hier im Blog.

Die SC-Freiburg-Fangruppe wird in Hannover erst einmal gestoppt auf ihrer Reise nach Berlin: 70 bis 120 Minuten Verspätung! Baustelle, Personen im Gleis - wie man das so kennt. Sie nehmen das allerdings gelassen, geteiltes Leid ist eben halbes Leid. Die Fans sind einfach froh unterwegs zum DFB-Pokalfinale zu sein.

Anita Westrup und Sebastian Bargon vom SWR Studio Freiburg sind mit den SC Freiburg-Fans im Zug unterwegs. Sie haben Aufnahmegeräte, Smartphones, Laptops und allerhand sonstiges technisches Equipment dabei, mit dem sie von der Fahrt zum DFB-Pokalfinale in Berlin berichten - live und on air oder im Netz. Was dabei herauskommt sehen Sie hier:

SWR-Reporterin Anita Westrup berichtet in einer Live-Einblendung ins laufende Programm der Vormittagsshow von SWR3. Die Stimmung ist dermaßen bombastisch - da hat SWR3 Moderator Constantin Zöller keine Fragen mehr.

Am Freitagvormittag sind viele Fans des SC Freiburg vom Hauptbahnhof in Richtung Berlin zum DFB-Pokalfinale nach Berlin gestartet. In der Vorfreude auf das Spiel am Samstagabend im Olympiastadion gegen RB Leipzig ist die Stimmung im Zug perfekt.

"Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin...!" Superpünktlich vor Eintreffen des SC-Fan-Sonderzugs sind die ersten Fans auf dem Bahnsteig 1 des Freiburger Hauptbahnhofs eingetroffen. Gleich geht's los - die Stimmung ist offensichtlich bestens.

Tausende Fans des SC Freiburg am Freitag per Zug, Auto oder Flugzeug auf den Weg nach Berlin, um am Samstagabend beim DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig live dabei zu sein. Mindestens 27.000 Fans werden den Sportclub im Olympiastadion lautstark unterstützen.

Vor dem Spiel gibt es zwischen 11 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche in Berlin einen Fan-Hock mit Musik und einen Verkaufsstand für Fan-Artikel. Ab 14 Uhr treffen sich die Anhänger des SC auf dem Theodor-Heuß-Platz. Von dort wollen sie gemeinsam zum Olympiastadion marschieren.

Eine Umfrage unter den Freiburger SC-Fans zum Spielausgang des DFB-Pokalfinales hier im Audio:

Donnerstagnachmittag, kurz vor Vier: Die ersten Fans starten ab Freiburg Hauptbahnhof Richtung Berlin. Lag's am Wetter und der Klimaanlage im Zug oder an der überbordenden Feierlaune - jedenfalls haben die SC Fans an Bord des ICE 594 dessen Bistro kurzerhand leergetrunken und leergefegt. Im verspäteten Zug hieß es schon vor Leipzig, dass alle Getränke und Speisen im Bordbistro ausverkauft seien. Nur beim Wasser waren die SC Fans zurückhaltender. Das gab es noch und wurde nach der Schließung des Bistros sogar kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) drückt beim DFB-Pokalfinale dem SC Freiburg im Spiel gegen RB Leipzig die Daumen. Kretschmann wörtlich: "So wie ich mich über den Klassenerhalt des VfB Stuttgart gefreut habe, so sehr würde ich mich über den Pokalsieg des SC Freiburg mit seinem Trainer Christian Streich freuen".