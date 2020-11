Im Wettbewerb um den für Batterien wichtigen Lithium-Abbau in Bolivien könnten für die Firma ACI Systems aus Zimmern ob Rottweil wieder Chancen bestehen. Der neue, linke Präsident Luis Arce will weiter mit Deutschland Geschäfte machen.

Es ist ein Hin und Her um den Lithium-Vorrat im Salzsee von Uyuni in Bolivien. Er ist der größte Salzsee der Erde mit 10.500 Quadratkilometern, viermal so groß wie das Saarland. Laut U.S. Geological Survey liegen unter der Salzkruste mehr als 21 Millionen Tonnen Lithium, ein begehrter Rohstoff. Weil der Lithium-Bedarf für die Elektromobilität steigen dürfte, haben Chinesen, Russen, US-Amerikaner und auch die Deutschen ein Auge auf die Ressourcen in Bolivien geworfen. 2018 war die Freude im Wirtschaftsministerium noch groß. Deutschland hatte sich gegen Konkurrenten wie die USA und China durchsetzen können.

Joint Venture: Lithium-Import für deutsche Automobil-Industrie

Ein Unternehmen aus Deutschland hatte ein Joint Venture mit einer bolivianischen Staatsfirma gegründet. Das Vorhaben: Lithium für die deutsche Automobilindustrie zu importieren und den bolivianischen Staat an der Batterie-Technologie zu beteiligen. Also eine Kooperation auf Augenhöhe anstatt einer vollständigen Privatisierung der Vorkommen an ein transnationales Unternehmen.

2019 das überraschende Aus - jetzt Aussichten auf Fortführung

Der damalige bolivianische Präsident Evo Morales annullierte den Kooperationsvertrag mit ACI Systems aus Zimmern ob Rottweil, nachdem er und das Projekt in der Kritik gestanden hatten. Das Projekt liegt seitdem auf Eis. Der jüngst vereidigte neue Amtsinhaber Luis Arce könnte die Kooperation um den Zukunftsrohstoff nun wieder aufleben lassen. Daran hat er im Vorfeld der Wahlen sein Interesse bekundet.

Objekt der Begierde: Lithium-Vorrat im Salzsee von Uyuni in Bolivien SWR

Bürgermeister hofft auf Lithium-Boom zum Wohl für seine Gemeinde

Panfilo Huayllas ist der Bürgermeister der Salzsee-Gemeinde Rio Grande. Er hofft auf einen Lithium-Boom in seiner Region. Er wartet darauf, dass der bolivianische Staat bald Lithium abbaut und seine Gemeinde an den Profiten beteiligt.

"Lithium ist unsere Hoffnung. Der Rohstoff soll uns und der nachfolgenden Generation ein besseres Leben schenken." Panfilo Huayllas, Bürgermeister von Rio Grande in Bolivien

Lithium-Abbau gefährdet Wasser-Ressourcen - Umwelt-Garantien gefordert

Für Panfilo Huayllas gibt es noch ein ungeklärtes Problem: Was wird aus der Wasser-Quelle der Gemeinde, wenn die Produktion losgeht. Der Lithium-Abbau ist wasserintensiv und könnte das unterirdische Reservoir von Rio Grande austrocknen: "Wir fordern einen sinnvollen Umgang mit den Wasser-Ressourcen bei der Lithium-Industrialisierung. Wir wollen weitere Zusagen, dass unser Trinkwasser Priorität besitzt", so Panfilo. Er fordert Garantien und ein Umwelt verträgliches Konzept.

Klarheit frühestens mit Amtsantritt der neuen bolivianischen Regierung

Noch ist unklar, wer den endgültigen Zuschlag bekommt. Und ob Panfilo und seine Gemeinde davon profitieren werden. Doch es wird wohl frühestens im Dezember Klarheit herrschen. Die Deutschen haben die Nase vorn, müssen aber nachverhandeln mit den Bolivianern – sobald die neue Regierung im Amt ist.