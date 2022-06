15-jährige Linn Kazmaier holt Gold in Peking

Goldene Krönung für Linn Kazmaier: Nach dreimal Silber und einmal Bronze hat die 15-Jährige aus Freiburg von der Skizunft Römerstein (Kreis Reutlingen) bei den Paralympics in Peking den Sieg über die Mittelstrecke im Langlauf errungen. Sie kam mit Guide Florian Baumann mit 39,5 Sekunden Vorsprung auf die Chinesin Yue Wang ins Ziel. Linn Kazmaier hat eine Sehbehinderung und ist die zweitjüngste Athletin der gesamten Spiele in Peking. Die Sportlerin wurde in Nürtingen (Kreis Esslingen) geboren und besucht ein Sportinternat in Freiburg.