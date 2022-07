Lila Werbe-Ikone aus Lörrach: Happy Birthday to Kuh!

Seit mehr als 100 Jahren wird in Lörrach Milka-Schokolade hergestellt. Und in Lörrach fiel auch die Entscheidung, mit der lila Kuh zu werben. Die feiert am Samstag 50. Geburtstag.

Die Lila Kuh wird 50 und die Lörracher gratulieren ganz besonders herzlich. Denn Milka-Schokolade gibt es in Lörrach schon seit 1901. Und die Schokoladenfabrik schon seit 1880: Da hat der Schweizer Unternehmer Philipp Suchard dort seine erste Schokoladenfabrik im Ausland gegründet. Auch die lila Kuh hat ihren Stall quasi in Lörrach. Sie war 1972 zwar eine Idee der Werbeagentur Young und Rubicam mit deutschem Sitz in Frankfurt am Main, die Entscheidung für die Kuh fällte aber der für Marketing und Vertrieb zuständige Lörracher Suchard-Geschäftsführer Hans Wirth. Ursprünglich hatte die Werbeagentur eine komplette lila Welt vorgestellt, in der es auch lila Tannenbäume und Tauben gab. Weder das eine, noch das andere konnte sich durchsetzen. "Die Tannenbäume nahmen wir nicht in die Werbung, weil das ein religiöses Symbol ist. Wir haben das dann weiter abgeklopft und in Verbrauchertests festgestellt: Tauben werden als schmutzige Tiere erlebt. Da haben wir die Tauben auch rausgenommen." Übrig blieb: eine lila Kuh, die zur Werbeikone wurde. Für die Fernsehspots wurden die Kühe in Handarbeit lila angemalt. Die Reaktion von Tierschützern folgte prompt. "Den Tierschützern, die dagegen protestierten, haben wir erklärt, wie das gemacht wird, dass das die Tiere überhaupt nicht beeinträchtigt und die Diskussionen haben sich dann ganz schnell gelegt." Der Milka-Marktanteil wuchs – die Kuh wurde Kult. Heute gehört sie zum internationalen Konzern Mondelêz. Im Lörracher Werk an der Grenze zur Schweiz werden täglich bis zu 4,5 Millionen Schokoladentafeln mit der lila Kuh produziert.