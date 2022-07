Lila Milka-Kuh aus Lörrach wird 50

Sie ist lila, längst ein Weltstar, fast so bekannt wie die Mickey Mouse und sie hat ihren Stall - so könnte man es fast sagen - in Lörrach. Nicht im wörtlichen, aber im übertragenen Sinne des Wortes. Es geht um die lila Kuh von Milka. Seit über 100 Jahren wird die Schokolade in Lörrach hergestellt - bis zu 4,5 Millionen 100-Gramm-Tafel am Tag! Und in Lörrach fiel auch die Entscheidung die lila Kuh zur Werbefigur von Milka zu machen. Matthias Zeller erzählt uns die Geschichte, denn die Milka-Kuh wird diesen Samstag 50 Jahre alt. Matthias Zeller: