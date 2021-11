Nachschubprobleme bremsen Schwung der südbadischen Wirtschaft

Bei mittelständischen Industrieunternehmen in Südbaden läuft das Geschäft wieder um Einiges besser als im vergangenen Jahr. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Wirtschaftsverbands WVIB. Viele Bereiche seien schon zurück auf dem Niveau von vor der Krise, oder sogar darüber – stellt der Verband fest. Die befragten Unternehmen melden für das erste Halbjahr ein Umsatzplus von rund 15 Prozent. Besonders stark sei der Zuwachs bei Autozulieferern. Allerdings bremsen Nachschubprobleme den Schwung: von Rohstoffen wie Stahl und Holz, Kunststoffgranulaten bis zu Elektronikbauteilen. Die Folge seien Verzögerungen und Lieferschwierigkeiten, im Autobereich auch Produktionsstopps. Teils versuche man sich per Tauschbörse gegenseitig auszuhelfen, die Unternehmen rechneten aber damit, dass die Nachschubprobleme noch mindestens einige Monate anhalten. Der Verband erwartet, dass auch Verbraucher die Engpässe und Preissteigerungen bei Rohstoffen zu spüren bekommen werden. Mit Blick auf die Coronapandemie sieht der WVIB den Herbst mit weniger Sorge als letztes Jahr. In den Mitgliedsunternehmen sei die Impfquote hoch. WVIB-Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer geht von bis zu 70 Prozent geimpften Beschäftigten aus. Der WVIB vertritt gut 1.000 Unternehmen vor allem in der Schwarzwaldregion.