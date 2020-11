per Mail teilen

Firmen mit Paket-Lieferadressen boomen in ganz Konstanz. Überall sprießen neue Lagerhallen aus dem Boden. Der Grund: Schweizer Sparfüchse bestellen in Deutschland ihre Ware im Netz.

Bis zu 1.000 Pakete täglich landen in einer Halle in Konstanz. Alles Internet-Bestellungen von Schweizern. So viele, dass der Chef persönlich mit anpacken muss. Es wird alles bestellt: Autoteile, Kleidung, Bauzubehör, Waschbecken, Kommoden, Lattenroste und Matratzen.

Das Business boomt, die Halle ist randvoll. Fast jedes Wochenende wird durchgearbeitet. 95 Leute packen jedes Paket aus, verzollen die Ware und verpacken sie anschließend wieder neu. Jan Bomholt, Geschäftsführer "Mein Einkauf" Konstanz: "Wir haben viele Garagisten, die bei uns bestellen, wie jetzt hier Autoteile. Wir haben Sanitär-Installateure, die über uns ihre Teile beziehen, die sie bei ihren Kunden verbauen. Das macht preislich sehr viel aus, das kann ein Drittel des Preises sein."

Firmen mit Paket-Lieferadressen boomen in ganz Konstanz. Überall sprießen neue Lagerhallen aus dem Boden. Anders als die meisten Anbieter liefert "Mein Einkauf" aber direkt in die Schweiz. Dafür werden 15 Euro Bearbeitungsgebühr verlangt, sowie den Gewinn aus der Mehrwertsteuer-Differenz zwischen beiden Ländern. Die Idee kam dem Inhaber 2012, als er selber in der Schweiz wohnte.

Jan Bomholt: "Weil ich selber immer wieder hierherfahren musste, um Pakete abzuholen und mich gefragt habe, weshalb macht das eigentlich keiner?"



Von Konstanz aus werden die Lieferungen über die Grenze gebracht und in Schweizerischen Post-Verteilzentren aufgegeben. Weil es täglich mehr werden, sorgen Schweizer Sparfüchse für lukrative Geschäfte deutscher Logistik-Unternehmen.