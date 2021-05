Single wollte Silvia Sehrer aus Ettenheim bei Lahr nicht länger sein, also suchte sie per Annonce den "Corona-geeigneten" Mann. Nach Monaten des Austauschs, das erste Treffen. Heute sind sie ein glückliches Paar.

Sie haben sich gefunden – Silvia Sehrer und Jens Brudy. Und zu ihrem Glück wohnen sie nur wenige Kilometer voneinander entfernt, obwohl das bei der Suche keine Rolle spielte. "Wo die Liebe hinfällt, also, es wäre auch recht gewesen, wenn er aus Quetschenmember ist, also Freiburg oder Offenburg oder Karlsruhe, Hauptsache, es knallt" - Silvia Sehrer lacht und kann ihr Glück kaum fassen.

Es ist eine romantische Geschichte, die Mut macht - in dieser schwierigen Zeit. Letztes Jahr im Mai setzte sich Silvia Sehrer hin und gab eine Zeitungsannonce auf: "Ich war über zehn Jahre alleine und hab mir gesagt, so, und jetzt hab ich ein gutes Bauchgefühl und das sagt mir, jetzt ist Zeit, dass ich den richtigen Mann treffe." Ihr Kennzeichen beim ersten Treffen in einem Offenburger Museum: Die Farbe der Liebe - Rot! "Der Mann, der da stand, sah so gut aus, dass ich gedacht habe, das kann er nicht sein. Aber dann habe ich die rote Hose gesehen und habe mir gedacht, vielleicht hab ich Glück und ich hatte Glück."

Auch Jens Brudy wollte nicht länger einsam sein: "Ich hab mir das auch gewünscht, vorher schon hab ich mir das gewünscht, weil ich mir gedacht hab, so kann es nicht weiter gehen dieses alleine sein. Das geht nicht und das wird ja immer schlimmer, weil man keine Kontakte mehr haben kann oder pflegen kann. Jetzt muss ich jemand kennenlernen und dann hab ich darauf reagiert. Dann hat sich noch was Besseres ergeben, als ich gedacht habe."

Sie lieben die Natur und halten nicht viel von Social Media und Co. Nicht einmal eine E-Mail-Adresse haben die beiden. Silvia Sehrer bezeichnet sich selbst voller Stolz als "altmodisch" und in der Anzeige suchte sie auch explizit einen „altmodischen Mann“.

Liebes-Glück mit 61 Jahren - im September feiern Silvia Sehrer und Jens Brudy ihren ersten Jahrestag.