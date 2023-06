Bundesweit gibt es heute Straßenblockaden der „Letzten Generation“, unter anderem auch als Reaktion auf die jüngsten Razzien bei Mitgliedern der Umweltgruppe In Freiburg gab es zeitgleich sogar vier Blockadeaktionen. Es kam zu Staus und Verkehrsbehinderungen an den Bundestraßen B31 und B3, in der Innenstadt am Europaplatz und an der Autobahnausfahrt Freiburg Nord. Die Aktion dort hat Gabi Krings beobachtet.