Die letzten Brennstäbe von Block 1 des abgeschalteten Atomkraftwerks Fessenheim sind abtransportiert worden. Das teilte die Kraftwerksleitung in ihrem jüngsten Informationsblatt mit. Das radioaktive Material wurde per Bahn zur Wiederaufbereitungsanlage La Hague gefahren. Damit habe man das Ziel erreicht, im Jahr 2021 14 Atommüll-Transporte durchzuführen. Block 1 steht seit Februar vergangenen Jahres still. Komplett abgeschaltet ist das Atomkraftwerk Fessenheim seit Ende Juni 2020.