Vor 20 Jahren haben wir alle den ersten Eindruck davon bekommen, was „Hitzesommer“ bedeuten. Dürre, Trockenheit, sterbende Bäume, verdörrte Äcker, ausgetrocknete Bäche und Flussläufe. Tausende Hitzetote in ganz Europa. 20 Jahre später reiht sich ein heißer Sommer an den nächsten. Aber was hat man inzwischen gelernt?