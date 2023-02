per Mail teilen

Am Olympia-Stützpunkt in Freiburg sind Montagnachmittag die Medaillengewinner der nordischen Para-Ski-Weltmeisterschaften empfangen worden. Die Sportlerinnen und Sportler mit Handicap hatten in den Disziplinen Langlauf und Biathlon insgesamt 28 Mal das Podest erreicht. Leonie Walter aus Sankt Peter holte als 19-Jährige jeweils zwei Gold-, Silber- Bronzemedaillen und zeigte sich nach der Rückkehr überglücklich