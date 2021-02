In Offenburg ist der Keller einer Leichenhalle überflutet worden. In Folge eines Rohrbruchs liefen 30.000 Liter Wasser in das Gebäude. Mitarbeiter der technischen Betriebe erkannten den Schaden. Das E-Werk stellte den Strom ab, die Feuerwehr rückte zum Abpumpen an.