Leiche in Müllheim aufgefunden - Tatverdächtiger gefasst

In Müllheim wurde heute die Leiche einer 43-jährigen Frau in ihrer Wohnung aufgefunden. Spezialkräfte der Polizei verhafteten einen Tatverdächtigen.

Am Sonntagmorgen ist in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) eine 43-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden, so die Polizei gegenüber dem SWR. Als Tatverdächtiger gilt ein 46-jähriger Mann, der noch am Einsatzort festgenommen werden konnte. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Mann sie getötet hat. In welcher Beziehung die beiden zueinander standen, darüber ist noch nichts bekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten auch nicht sagen, wie genau die Frau ums Leben gekommen ist.

Die Polizei wurde am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr alarmiert. Am Einsatz in Müllheim waren Spezialkräfte der Polizei (SEK) beteiligt. Sie waren am Vormittag alarmiert worden. Es sei eine besondere Gefahr von dem Tatverdächtigen ausgegangen, so ein Sprecher der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Freiburg und die Polizei ermitteln. Weitere Informationen sollen Anfang der nächsten Woche bekannt gegeben werden.