In Freiburg sind bei einer Gewalttat ein 67-jähriger Mann getötet und seine Ehefrau schwer verletzt worden. Die Polizei hat zwei dringend Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Am Dienstagmittag teilte die Polizei mit, dass in einem Wohnhaus in Freiburg-Herdern eine Leiche gefunden worden ist. Es handele sich bei dem Verstorbenen um einen 67-jährigen Mann. Seine 64-jährige Ehefrau sei schwer verletzt und mehrere Stunden lang notoperiert worden. Ihr Gesundheitszustand sei kritisch.

Nach aktuellem Ermittlungsstand, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, sei es am frühen Dienstagmorgen zu einem lautstarken Streit in der Wohnung des Ehepaares gekommen, woraufhin Anwohner die Polizei gerufen haben sollen. Was zu dem Streit und schließlich zur Tat geführt hat, kann die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beantworten.

Großfahndung der Polizei in Freiburg

Im Rahmen einer Großfahndung wurden zwei dringend Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handele es sich um eine 23-jährige Frau und einen 22-jährigen Mann. Mindestens einer der beiden soll laut Polizei in verwandtschaftlichem Verhältnis zu dem Ehepaar stehen.